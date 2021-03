Mont-roig del Camp obté la declaració de municipi turístic durant tot l'any

Amb aquesta concessió, l'horari d'obertura al públic dels establiments comercials podrà ser de les 7 fins a les 22 hores els 365 dies de l'any

Actualitzada 04/03/2021 a les 07:44

Més d'11.000 places de càmping

Mont-roig del Camp ha aconseguit la qualificació de zona turística, a efectes dels horaris comercials, durant els 365 dies a l'any. Es tracta d'una declaració que atorga la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i que permet que l'horari d'obertura al públic dels establiments comercials pugui ser de les 7 a les 22 hores, també fora de la temporada alta. De fet, des de l'any 1994 Mont-roig del Camp ja gaudia de la qualificació de municipi turístic entre el període de Setmana Santa i el mes d'octubre.Per aconseguir aquesta nova declaració, el novembre de 2019 l'Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat poder ampliar a tot l'any el període de qualificació de zona turística a efectes d'horaris comercials, rebent el suport de l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Mont-roig del Camp, l'Associació d'Hostaleria de Miami Platja i l'Associació Foment Empresarial Miami. També van donar suport la sol·licitud el Consell Comarcal del Baix Camp (CCBC), la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) i PIMEC Baix Camp.Cal destacar que el sector turístic té una gran importància al municipi (principalment a Miami Platja), que es materialitza amb una oferta d'allotjament de 2.600 habitatges d'ús turístic, 1.359 places hoteleres i 11.649 places de càmping (any 2020) i en l'elevat nombre de segones residències (11.478). Aquestes dades, juntament amb una població a temps complet anual de 16.064 persones (any 2019), el nombre de residències habituals (4.200) i la xifra de persones empadronades (12.460 any 2020) han estat determinants per aconseguir la qualificació de municipi turístic durant tot l'any.El nou horari serà aplicable a tots aquells establiments comercials que no formin part de les excepcions a l'horari comercial general previstes als articles 36.5 i 37 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.