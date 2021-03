Magí Sunyer i l'associació FIC-CAT, Premis Tarragonès 2020

La pandèmia ha obligat a suspendre l'acte de lliurament dels guardons

Actualitzada 04/03/2021 a les 09:37

XXI Beca d'Investigació Lucius Licinius Sura

XIX Premi Creació Lucius Anneus Florus

XIX Premi de Difusió Eutyches

El Consell Comarcal del Tarragonès ha comunicat el nom dels guanyadors dels Premis Tarragonès 2020. La situació sanitària arran de la pandèmia va impedir també celebrar, la passada tardor, l'acte de lliurament dels guardons i s'espera que es pugui recuperar més endavant.L'ens, amb la voluntat de promocionar la cultura i el servei als municipis, convoca anualment, amb el patrocini de Repsol, els Premis Tarragonès, en tres àmbits: Investigació, Creació i Difusió.El jurat ha acordat concedir la beca al projecte La fàbrica de Tàbacs de Tarragona, La Tabacalera, un referent històric per a la indústria i l'economia a la comarca del Tarragonès i un precedent per a la Dona treballadora a la indústria de Sara Masalias i Ramon Gabriel.La Beca s'atorga a un projecte de treball que es refereixi a un municipi de la comarca o en el seu conjunt, amb l'objectiu d'anar configurant la història dels nostres municipis. El premi són 2.450 euros i la publicació del treball a la col·lecció Els llibres del Consell.Aquest guardó ha recaigut en l'escriptor Magí Sunyer en reconeixement a la seva important trajectòria en l'àmbit de la creació literària. Sunyer s'ha dedicat a treballar en gairebé tots els gèneres, ha fet poesia, narració, crítica literària, assaig i teatre. Cal destacar el seu compromís amb el territori amb el desenvolupament de projectes d'estudi i divulgació del patrimoni literari del Camp de Tarragona.L'objectiu d'aquest premi és fer notòria la trajectòria artística d'una persona o grup vinculat a la comarca.El jurat ha acordat concedir-lo l'associació FIC-CAT, Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada, en reconeixement a la important trajectòria de promoció i projecció de produccions audiovisuals realitzades en llengua catalana, fent possible una indústria cinematogràfica catalana. Destacant la tasca transversal del Festival amb l'impuls d'accions educatives als centres docents per tal de promoure l'aprenentatge del llenguatge audiovisual i multimèdia i consolidar un públic jove. A més del seu compromís i la seva implicació al territori.L'objectiu d'aquest premi és assenyalar una personalitat o associació que hagi incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.