La finalització del túnel de Lilla se'n va al 2023

Ábalos presencia la perforació final d'una infraestructura que uneix dues comarques després de més d'una dècada d'obres

Actualitzada 04/03/2021 a les 15:39

La construcció del túnel del coll de Lilla s'acabarà a final del 2022 o principi del 2023. És la data que s'ha donat a conèixer aquest dijous, en el marc de la visita del ministre de Foment, Jose Luís Ábalos, a l'obra, a cavall entre l'Alt camp i la Conca de Barberà. Les dues comarques han quedat connectades, tretze anys després de l'inici d'una complexa i costosa actuació, que s'enfila a 114 milions d'euros. «Assolim una gran fita, s'obre una porta de l'interior de Catalunya», ha dit Ábalos, després de perforar-se l'últim tram. Són dos túnels, un per cada sentit, d'1,5 quilòmetres, per on discorrerà l'A-27. Ábalos també ha anunciat la licitació de la redacció del projecte del tram final de l'autovia, des de la pedania de Lilla a Montblanc.