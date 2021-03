Granados defensa que els ajuntaments puguin quedar-se una part de l'IVA perreforçar la infraestructura turística

«No podem parlar d'economia turística si no hi ha beneficis pels municipis», ha subratllat en un acte de la patronal turística Exceltur

L'alcalde de Salou, Pere Granados, juntament amb l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, han participat en l'acte 'Nous paradigmes competitius en les destinacions de sol i platja', organitzat aquest dijous per la patronal turística Exceltur. Granados, ha demanat un canvi en el sistema de finançament dels municipis perquè aquelles localitats més enfocades al turisme puguin destinar més recursos als visitants. «Hem de tenir en compte la població estable, però també la no estable; tenim molts visitants, però els recursos són escassos, i això és un element que hem de corregir», ha apuntat.En aquest sentit, Granados ha defensat que els ajuntaments puguin quedar-se una part de la participació de l'IVA per destinar-la a reforçar la infraestructura turística. «No podem parlar d'economia turística si no hi ha beneficis pels municipis», ha subratllat.En paral·lel, Granados ha aprofitat l'acte per demanar a les diferents administracions que avancin en l'execució d'infraestructures com el corredor mediterrani o noves vies de connexió amb grans nuclis urbans per facilitar l'arribada de turistes. Alhora, ha volgut destacar que va ser precisament el sector turístic qui va impulsar la transformació de l'aeroport de Reus cap a un aeroport civil.