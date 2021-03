Es reprenen les classes de natació i aquagym al Palau Municipal d'Esports de Cambrils

Les activitats organitzades pel Departament d'Esports de l'Ajuntament es portaran a terme en grups reduïts i adaptats

El Departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils reprèn les classes d'aquagym per la gent gran, l'escola de natació per nens i nenes i els cursos de natació d'adults amb grups reduïts i horaris adaptats. Per tal de garantir la seguretat i respectar els grups bombolla, la piscina romandrà tancada al públic general durant la realització de l'activitat de l'escola de natació (de 17 a 19 hores).El 8 de febrer van entrar en vigor noves mesures aprovades pel Govern de la Generalitat que van permetre la reobertura dels equipaments esportius de Cambrils i la recuperació de bona part de les activitats dirigides que s'hi portaven a terme. Amb la nova resolució del Procicat, aprovada el 22 de febrer, a partir d'aquest març també es poden tornar a organitzar les classes a la piscina coberta.En el cas de l'escola de natació, durant el mes de març es recuperaran les sessions no realitzades durant el mes de novembre i gener, i en el cas de la natació per adults es recuperaran les sessions no realitzades durant el mes de novembre.A més, la nova resolució també permet incrementar l'aforament de piscina al 50%. D'altra banda, es manté oberta la sala de musculació del palau d'esports, la sala de musculació de la pista d'atletisme, i activitats dirigides del palau d'esports sense poder fer ús dels vestuaris (excepte piscina coberta).L'horari de les classes dirigides de la sala de ciclo indoor i la sala polivalent serà el mateix que es va fixar a l'inici d'aquesta temporada 2020/21. Cal destacar que per tal d'oferir un millor servei a la ciutadania s'amplia l'horari de la sala de musculació de la pista d'atletisme en horari de matí de dilluns a dissabte.També s'està realitzant l'activitat de preparacions físiques els dilluns i dimecres de 19 a 21 hores.La regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha explicat que es mantenen les diverses mesures de prevenció per garantir la salut i la seguretat de les persones usuàries. Es durà a terme un control de la higiene, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions i del material esportiu de forma habitual i constant, i segueix essent obligatori l'ús de mascareta a les instal·lacions esportives tancades.