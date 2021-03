Errata monumental a Creixell

Hi ha errates i errates monumentals, sobretot si aquestes es troben a la via pública

Hi ha errates i errates monumentals, sobretot si aquestes es troben a la via pública. La brigada municipal de Creixell va haver de repintar ahir aquest senyal de Stop del carrer Sant Antoni, cantonada amb el carrer de Marc Aureli, a la urbanització del Racó del Cèsar per motius evidents. El senyal, però, no va passar desapercebut a les xarxes.