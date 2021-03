Sareb ven 111 terrenys a Tarragona per promoure xalets amb descomptes de fins al 15%

Actualitzada 03/03/2021 a les 14:44

Sareb, la societat que es va crear amb actius immobiliaris de la banca després del seu rescat, ha posat a la venda més de 1.500 terrenys, 246 d'ells a Catalunya, destinats a la construcció d'habitatges unifamiliars amb descomptes de fins al 15 % i una edificabilitat superior a 500 metres quadrats.Es tracta d'actius dirigits a promotors professionals, detalla en un comunicat Sareb, que ofereix exactament 1.584 terrenys amb un preu total de 174 milions d'euros i una superfície d'1.473.339 m2.Amb l'engegada d'aquesta iniciativa comercial, Sareb pretén donar resposta al creixent interès en la compra de sòl per a la construcció d'habitatges unifamiliars observat des del segon semestre del 2020 entre els promotors professionals.A més dels descomptes en el preu, Sareb oferirà facilitats de pagament als compradors; d'aquesta forma, el promotor podrà dipositar una paga i senyal del 5 % del preu de l'actiu abans del 31 de maig, amb un termini per escripturar fins al 30 de setembre d'aquest any.Els compradors podran fer el pagament definitiu a la fi de l'estiu, en un moment de previsible rellançament de l'activitat econòmica i major confiança empresarial, argumenta la societat que presideix Jaime Echegoyen.Els terrenys es distribueixen per diferents regions, amb un important volum a Castella- La Manxa (333), Comunitat Valenciana (291), Catalunya (246), Castella i Lleó (244) i Andalusia (196).Per províncies, el major nombre de terrenys es concentra a Toledo (265), València (195), Valladolid (148) i Tarragona (111).La comercialització dels terrenys es duu a terme a través d'Altamira, Vaya, Servihabitat i Solvia, les quatre empreses que en l'actualitat tenen encomanada la gestió comercial dels actius de Sareb.