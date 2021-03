Només un geriàtric dels 78 que hi ha a la demarcació es troba en situació greu de coronavirus

A les Terres de l'Ebre no es registra cap contagi

Actualitzada 02/03/2021 a les 19:01

Regió sanitària Verd Groc Vermell Total Alt Pirineu i Aran 11 1 2 14 Barcelona ciutat 243 11 6 260 Camp de Tarragona 46 13 1 60 Catalunya Central 93 2 0 95 Girona 109 3 1 113 Lleida 68 4 1 73 Metropolitana Nord 224 20 4 248 Metropolitana Sud 143 8 9 160 Terres de l'Ebre 18 0 0 18 Total general 955 62 24 1.041 Distribució % 92% 6%% 2% 100%

Només un geriàtric a tota la província es troba en una situació greu de coronavirus. Per tant, dels 18 que hi ha a les Terres de l'Ebre no n'hi cap que registri contagis, i al Camp de Tarragona només n'hi ha un amb una situació greu de covid, dels 60 totals.Pel que fa a la resta de Catalunya, la vacunació de tots els interns i treballadors de les residències ha permès que un 92% dels geriàtrics catalans estiguin ja lliures de coronavirus.Fins a aquest dimarts, han mort a les residències catalanes 4.547 persones per Covid-19 -dues d'elles en els últims 7 dies-, sense explicar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.