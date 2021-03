Mor un veí de 56 anys del Catllar en caure la seva furgoneta per un desnivell

L'accident es va produir dimarts per la nit però fins aquest matí no s'ha localitzat el vehicle accidentat

Actualitzada 03/03/2021 a les 12:44

Un home de 56 anys i veí del Catllar ha mort aquesta nit com a conseqüència d'un accident de trànsit a la Cativera. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquest matí a les 07.32 hores s'ha trobat la seva furgoneta, la qual hauria sortit de la via. El vehicle ha caigut per un desnivell i ha bolcat. A l'interior del vehicle s'ha localitzat el conductor mort, F.E.G.B..Arran de la incidència, que ha passat en zona urbana, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).