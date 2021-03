Montblanc alerta de l'alta accidentalitat en un tram provisional per les obres de l'A-27

Actualitzada 03/03/2021 a les 12:38

Montblanc alerta de l'alta accidentalitat que es dona en el desviament de la N-240, un tram provisional a causa de les obres de construcció de l'A-27. L'Ajuntament de Montblanc se n'ha fet ressò en el darrer ple. L'alcalde Josep Andreu assegura que en aquest punt, especialment en dies de boira, s'hi registren d'un a dos accidents diaris. El desviament, a tocar de la pedania de Lilla, presenta algun revolt pronunciat on el risc d'accident és elevat, segons insisteix l'Ajuntament, que ha traslladat al Ministeri de Foment la seva inquietud, reclamant que millori la senyalística de la zona.Just aquest dijous el ministre José Luis Ábalos assistirà a la connexió d'un dels dos túnels que es perforen a Lilla i per on discorrerà la futura autovia.