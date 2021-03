La Cooperativa de Calafell i la Vinícola de Nulles s'incorporen al Cevipe Grup Cooperatiu

D'aquesta manera ja són 15 el nombre de cooperatives de primer grau associades

La Cooperativa de Calafell, la Vinícola de Nulles i L'Agrària Espluguense de l'Espluga Calba s'han incorporat al Cevipe Grup Cooperatiu i Castell d'Or. D'aquesta manera ja són 16 el nombre de cooperatives de primer grau associades. Aquesta incorporació permet augmentar la implantació territorial dins de la DO Cava i ésser presents dins la DO Costers del Segre.Amb la incorporació de la ja gairebé centenària Cooperativa Agrícola de Calafell es recupera una de les cooperatives cofundadora de Cevipe fa més de trenta-cinc anys, i s'augmenta la xarxa de punts de venda directa de producte propi a través de l'agro-botiga. A més d'incrementar la massa social i el nombre d'hectàrees de vinya a prop de mar.Per la seva banda, la Vinícola de Nulles fundada l'any 1917 compta amb de 100 socis, 400 hectàrees de cultiu de les diferents varietats autòctones, i un edifici considerat una de les Catedrals del vi, obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, un dels màxims exponents del moviment modernista.I entre les recents incorporacions, l'Agrària Espluguense va ser fundada l'any 1957 gràcies a l'esforç d'un grup de pagesos que van creure amb la unió cooperativa i en l'actualitat compta amb 160 socis. Produeix vi dins de la DO Costers del Segre i la DO Cava amb les seves principals varietats Macabeu i Parellada. Així com oli d'oliva amb DO Garrigues.