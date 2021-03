Fiscalia demana presó pels ocupes de Villajardín de Vilafortuny de 2016

Un home i una dona van ocupar un habitatge del recinte residencial i van amenaçar els veïns

La Fiscalia demana fins a tres anys de presó –i fins a set anys i mig per part de l'acusació particular– a un home i una dona que va ocupar un habitatge del complex residencial de Villajardín de Vilafortuny (Cambrils) l'agost de 2016. A l'home i a la dona –els quals es van enfrontar a la comunitat de veïns– se'ls acusa dels delictes d'usurpació d'immoble amb intimidació, d'extorsió i coaccions, del delicte d'amenaces i de defraudació d'energia elèctrica i aigua. El jutjat d'instrucció número 4 de Reus ha dictat l'auto d'obertura de judici oral.

Els fets van succeir el 9 d'agost de 2016 quan, cap a dos quarts de sis de la tarda, van accedir al número 63 de l'avinguda Vilafortuny, un complex residencial de la urbanització cambrilenca. Un home i una dona, tal com va recollir Diari Més aleshores, van entrar a la casa adossada número 59 –que era propietat de Solvia– amb intenció d'ocupar-la i ho van aconseguir. La resta de veïns de la comunitat van recriminar-los l'entrada i es va iniciar una discussió en el transcurs de la qual, segons recull l'escrit de la Fiscalia, l'acusada va amenaçar una altra veïna amb frases com «et farem fora de casa teva», «et cremaré la casa i totes les cases de la urbanització» o «portarem cent famílies romaneses a ocupar aquests habitatges». Segons Fiscalia, la dona acusada es va dirigir a una altra de les veïnes amb amenaces semblants i va arribar a dir-li «m'he quedat amb la teva cara» al mateix temps que feia un gest amb el dit simulant tallar el cap mentre mirava la filla de la dona. L'home i la dona van aconseguir enganxar les xarxes de subministrament elèctric i d'aigua a la de la comunitat amb l'ajuda de terceres persones i sense el consentiment dels residents i van quedar-se a la casa fins al mes de setembre, quan van marxar després que els veïns aconseguissin una ordre d'allunyament per les amenaces que havien proferit contra ells. Al setembre, la factura de llum i aigua defraudada a la comunitat ascendia a 406 euros i 498, respectivament. Abans, però, el 18 d'agost es va produir un nou enfrontament entre els veïns i la família que ocupava el número 59 de Villajardín. Tal com va recollir Diari Més el 2016, la discussió va començar quan els ocupes van deixar entrar un nombrós grup de persones a la piscina comunitària que hi ha al recinte. Més de deu persones, entre adults i infants, familiars dels ocupes, es van instal·lar als jardins de la urbanització i van començar a banyar-se a la piscina. La parella ocupa va tornar a amenaçar els veïns i la discussió va requerir la intervenció de fins a cinc patrulles de Mossos d'Esquadra.

A banda del delicte d'amenaces, l'home acusat s'enfronta també a un d'extorsió. I és que l'ocupa va estar exigint al president de la comunitat de veïns que li abonés 3.000 euros per abandonar l'immoble. Es va fer amb el número de telèfon del veí sense el seu permís i el va estar trucant insistentment fins al punt de dir-li que «hi ha altres famílies gitanes pitjors que nosaltres de Campclar que ens donarien 3.000 euros i ocuparien aquesta casa, i seran més agressius que nosaltres». L'any 2016 els veïns van aconseguir una ordre d'allunyament dels ocupes, gràcies a la qual van abandonar l'immoble. Més de quatre anys després, els acusats tenen una ordre de crida i cerca pel jutjat.