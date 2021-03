Enxampen un veí de Vila-seca venent droga a l'avinguda Ramon d'Olzina

El jove de 31 anys portava 3,12 grams de cocaïna

Un home de 31 anys, de nacionalitat colombiana i veí de Vila-seca, ha estat detingut aquest dimarts per la tarda acusat d'un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Els fets van passar a l'avinguda Ramon d'Olzina quan una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra va detectar un jove passant droga a la zona comercial del municipi de la Costa Daurada.Els agents van detectar com arribava un vehicle, el qual es va parar fins que va pujar el detingut al seient del copilot. Un cop dins van veure com aquest i la compradora feien l'intercanvi i s'acomiadaven.Moment en que un dels mossos es va dirigir a la conductora i l'altre cap al venedor. Durant l'escorcoll al jove de 31 anys li van trobar dos embolcalls amb cocaïna més el que havia acabat de vendre i diners en efectiu. En total l'individu portava 3,12 grams de la substància estupefaent. Els agents van intervenir la droga i van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. En les properes hores passarà a disposició judicial.