Els accidents mortals a la feina a Tarragona creixen un 83,33% el 2020

Malalties professionals 2020

Segons el sindicat, a més, hi ha un «dèficit estructural» en prevenció dels accidents a la feina perquè les empreses opten per externalitzar els serveis de prevenció i hi ha una voluntat de «compliment mínim dels formalismes legals que no genera una prevenció eficaç».Segons les dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, l'any passat hi va haver un total de 174.750 accidents de treball, un 27,90% menys respecte el 2019. D'aquests accidents, 160.864 van ser durant la jornada de treball (-27,38%) i 13.886 de camí a la feina (-33,51%).Entre els accidents en jornada, 75.220 han comportat una baixa laboral, mentre que 85.644 no han produït incapacitat temporal, xifres que representen un descens del 24,48% i del 29,74%, respectivament.Els quatre grans sector econòmics mostren una reducció important del total d'accidents en jornada respecte al 2019, així com en aquells classificats com a lleus i greus. Però entre els accidents, n'hi ha més de mortals.Tots els sectors excepte la construcció han generat més mortalitat a la feina durant el 2020, amb un increment del 155,56% a la indústria (23 accidents mortals), un augment del 5,56% en el sector serveis (38 persones mortes) i del 100% en agricultura, amb 2 persones mortes l'any passat. A la construcció, en canvi, van morir menys treballadors que al 2019, amb una disminució del 15,79%.Per demarcacions, Girona és l'única que no presenta un augment de la mortalitat laboral en jornada, mantenint-se en 9 accidents mortals. Tarragona és la que presenta un creixement més pronunciat (+83,33%) passant de 6 a 11 accidents mortals del 2019 al 2020, mentre que a Lleida aquest increment ha estat del 42,86%, passant de 7 a 10 accidents mortals, i a Barcelona l'augment ha sigut del 13,95%, passant de 43 a 49 accidents mortals.Entre d'altres mesures, CCOO demana «desmuntar l'abús de les cadenes de subcontractació» perquè «degraden les condicions de treball i dilueixen la responsabilitat empresarial respecte a les mesures de prevenció i protecció de la salut», i reconèixer la «relació laboral» dels riders de les plataformes perquè viuen «nivells de precarietat extrems». «La digitalització ha d'afavorir el progrés de la majoria social i no condemnar a la pobresa i a la precarietat les noves formes de falsos autònoms, fins al punt de jugar-se la vida i la salut», diu CCOO.L'any 2020 també es van reduir el nombre de notificacions de malalties professionals, que van passar de 3.363 comunicacions el 2019, a 2.009 el 2020, un descens del 40,26%, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i recollides pel sindicat.Del total de malalties comunicades al 2020 a Catalunya, 1.043 van causar baixa laboral, mentre que 966 no van donar lloc a una incapacitat temporal, xifres que representen una reducció del 42,79% i del 37,27% respectivament.