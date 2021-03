Adif vol construir plaques acústiques a la via del tren de Torredembarra per reduir el soroll

El consistori s'ha mostrat preocupat per l'impacte visual que suposarà

Adif contempla la construcció de plaques acústiques en diferents trams de la via del tren al seu pas pel nucli urbà Torredembarra per reduir el soroll que provoquen els trens. Per aquest motiu ha demanat al consistori un informe municipal que han de presentar abans del 14 de març.L'alcalde, Eduard Rovira, ha alertat de la seva preocupació per la solució tècnica donada, ja que comportaria la ubicació de plaques d'entre 3 i 5 metres d'alçada al llarg de bona part del traçat ferroviari, entre el pont dels Munts i el pont de Clarà. Fet que provocaria un impacte visual, especialment per als ciutadans que viuen al seu entorn.Les plaques de quatre metres són metàl·liques i en les de cinc metres, majoritàries a Torredembarra, s'afegeix una peça de metacrilat transparent.Davant d'aquesta situació, i tenint en compte que es tracta d'un projecte on es preveuen més de tres quilòmetres de plaques (3.066,5 m), l'alcalde ha convocat tots els grups municipals per estudiar la proposta i consensuar un informe que garanteixi el compliment de les diferents normatives contra la contaminació acústica amb un entorn visualment amable.Al mateix temps, el batlle fa una crida a la ciutadania a aportar les seves opinions i propostes sobre la instal·lació de plaques acústiques a través del correu electrònic participacio-ciutadana@torredembarra.cat