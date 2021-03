A judici per quedar-se 1.000 euros que li havien pagat per fer fora un ocupa d'una casa de Cambrils

La fiscalia demana 1 any i mig de presó a un home acusat d'estafar el propietari d'una casa ocupada de Vilafortuny, a Cambrils. L'abril del 2018 ambdós van celebrar un contracte pel qual el processat es comprometia a fer d'intermediari amb l'ocupa perquè abandonés l'immoble. Fruit d'aquest acord, el propietari va lliurar 1.000 euros a l'acusat confiant que els entregaria a l'individu que hi residia sense permís. Segons el fiscal, però, el processat no ho va fer i es va quedar els diners amb l'ànim d'obtenir «un benefici patrimonial il·lícit».Per aquest motiu, acusa l'home d'un suposat delicte d'estafa i demana que retorni al propietari els diners que es va embutxacar. El cas es jutjarà properament als jutjats penals de Reus.