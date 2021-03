Un ocupa agredeix amb una barra de ferro un veí de Vilafortuny

Es trobava davant d'un xalet en actitud sospitosa i es va abraonar contra l'home en sentir-se observat

Actualitzada 01/03/2021 a les 20:08

Un veí de Vilafortuny (Cambrils) ha resultat ferit després de ser agredit de forma violenta per un ocupa de la urbanització. L'agressor, que es trobava davant d'un xalet amb una actitud sospitosa, va llançar-se contra el veí sense cap motiu aparent: només perquè es va sentir observat. Segons la versió de la víctima, la ràpida actuació de la policia local va permetre la seva detenció aquella mateixa nit.

Els fets es van produir la nit de diumenge. Cap a dos quarts de deu de la nit, l'home va sortir de casa a passejar el gos i la lençar la brossa als contenidors que es troben al carrer Mas del Grau. «Els contenidors es troben a una zona molt fosca, els han posat entre la via i una gran zona verda que no té il·luminació. En arribar a l'illa de contenidors, vaig veure que hi havia un home buidant un i intentant treure les varetes d'un llum que algú havia deixat allà», relata el veí. Després de llençar la brossa i mentre s'allunyava, el veí va aprofitar per trucar la policia local per alertar que hi havia un home escampant la brossa al carrer i, després, va continuar passejant el gos. Al cap de pocs minuts, el veí va veure com l'home que es trobava buidant els contenidors caminava pel carrer Mas del Vidalet. Passava per les cases i es va detenir just davant d'una durant una bona estona observant de tanca cap endins, com si tingués la intenció de saltar-la.

«Vaig recordar que, a un dels veïns de la zona, li van robar un patinet d'alta gamma feia poc temps i que, segons la descripció que havia donat, el lladre duia una jaqueta amb estampat de camuflatge. Justament, l'home dels contenidors també duia una jaqueta de camuflatge», continua el relat el veí agredit. «Vaig seguir caminant i vaig avançar-lo des de l'altra vorera. Més amunt em vaig aturar a mirar-lo quan, de sobte, es va adonar que l'estava observant», afegeix. Segons el veí, l'home de la jaqueta de camuflatge va llençar-se contra ell. «Parlava a la seva manera –sembla que és sord-mut– i jo li vaig dir que no s'acostés, que nou duia mascareta. Vaig treure el telèfon mòbil i ell va fer el gest de voler prendre-me'l. Em vaig girar i vaig intentar fer-li una foto, amb tanta mala sort que es va disparar el flash de la càmera. En veure-ho, l'home es va posar molt violent i va treure una barra de ferro de la bossa on duia les peces de la làmpada que havia desmuntat al contenidor i va començar a colpejar-me repetidament al cap amb aquesta», diu el veí. Davant la reacció tan agressiva de l'home, el veí va optar per sortir corrents fins que va arribar a casa d'uns coneguts, on va trucar al timbre i el van atendre de seguida. «Em volien curar, però el primer que vaig fer va ser trucar la policia local perquè no pogués anar massa lluny», afegeix. Segons apunta l'home, els agents de la policia local van acudir ràpidament i, en pocs minuts i gràcies a la seva descripció , van trobar l'agressor a l'avinguda Vilafortuny.

Segons ha pogut saber gràcies a altres veïns, l'home és un ocupa que està instal·lat en una de les cases de Vilafortuny des de fa temps i és conegut perquè aquesta no és la primera vegada que provoca problemes entre els residents.

«Últimament hi ha hagut molts robatoris a la urbanització i els veïns estem en alerta», afegeix la víctima, que prefereix mantenir-se en l'anonimat.

L'home presenta una greu ferida al cap i, a més, es va esquinçar un peu durant la fugida. El veí ha presentat una denúncia contra l'ocupa.