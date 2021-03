Servei alternatiu per carretera entre Marçà-Falset i Reus pels passatgers de l'R15

Les afectacions seran els dies 6 i 7 de març per les obres que executa Adif entre Pradell i Riudecanyes - Botarell

Els dies 6 i 7 de març, per les obres d'Adif entre Pradell i Riudecanyes - Botarell, el servei de la línia R15 es veurà afectat



Renfe estableix un Pla Alternatiu de Transport per carretera entre Reus i Marçà-Falset



Renfe establirà, durant els dies 6 i 7 de març, un servei alternatiu per carretera a la línia R15 (Barcelona Estació de França – Reus – Riba-roja d'Ebre) per les obres que executa Adif entre Pradell i Riudecanyes - Botarell.Per facilitar la mobilitat dels viatgers i donar continuïtat als clients en el tram afectat de la línia, Renfe ha establert el transport per carretera entre les estacions de Reus i Marçà-Falset (sentit sud) i, en sentit nord, entre Marçà-Falset i Tarragona des d'on es podrà enllaçar amb els trens de les línies R14, R15, R16 i R17 fins a destinació.Tots els trens de la línia R15 es veuran afectats els dies 6 i 7 de març. Els serveis de Rodalies de Catalunya circularan fins/des de les estacions de Marçà-Falset (sentit sud del tall) i Reus (sentit nord del tall). Aquestes estacions es convertiran en capçaleres intermèdies provisionals de la línia mentre durin les obres.Els clients poden consultar tota la informació als webs de www.rodaliesdecatalunya.cat renfe.com , app's de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanías i al telèfon d'informació 900 41 00 41.