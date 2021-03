Recullen 400 signatures contra la instal·lació de plaques solars a l'Alt Camp

El manifest: contingut i recorregut

Segons el visor ambiental i la taula de dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, es recullen fins a sis projectes a l'Alt Camp, dos dels quals ja han rebut llum verda de la Ponència d'energies renovables: Merlot Solar (36,7 MW) a Cabra del Camp (62 hectàrees) i Almenara Solar (47,5 MW) al Pla de Santa Maria (89 hectàrees). L'emplaçament es considera viable, sota uns condicionants.Altres projectes sobre la taula són Geoide III (45 MW i 93,3 hectàrees) al Pla de Santa Maria, Les Clotes (25 MW i 47,1 hectàrees) també al Pla, Els Puigs (44,1 MW i 102,47 hectàrees) i Solar Energy (5,95 MW i 15 hectàrees), ambdós dibuixats al terme d'Alió.El Casal Popular La Barraca denuncia la concentració de superfície al terme del Pla, d'una totalitat d'horts solars plantejats a l'Alt Camp de 730 hectàrees, segons càlculs d'aquest col·lectiu. «Equivaldria a 1.023 camps de futbol, d'aquestes, 553 hectàrees es localitzen al terme municipal del Pla de Santa Maria», avisen. A més, donen per fet l'existència de projectes similars al territori i en les seves immediacions, que encara no apareixen al visor de la Generalitat.Des del casal popular s'adverteix que tota aquesta proposta energètica ha començat a materialitzar-se. Recorda que, per una banda, hi ha la intenció d'Incasòl de promoure 170 ha de plaques solars en una zona entre els polígons industrials del Pla i Valls. I, per l'altra, s'ha fet palès l'interès de diverses promotores que, en els darrers mesos, han contactat propietaris agrícoles de la zona per oferir-los contractes per l'arrendament de les seves terres «amb promeses dubtoses i qüestionables», en la seva opinió.Davant l'allau de propostes i la preocupació de diferents sectors de la població, el casal popular va organitzar, el passat dimarts 16 de febrer, una videoconferència per a les entitats i associacions planenques amb l'objectiu d'informar sobre aquesta problemàtica i demanar-ne l'adhesió al manifest.El casal insisteix que, tot i estar d'acord amb la transició energètica, no es pot permetre l'ocupació del territori amb grans extensions de plaques solars i les seves infraestructures ja que suposaria alterar la biodiversitat de l'entorn, el patrimoni natural, afectaria l'agricultura i al seu sector econòmic i alteraria el paisatge actual, «convertint-lo en camps de miralls negres», afirma.És per això que en el seu manifest hi consta: «No posem en dubte el fet que cal una transició energètica cap a un model d'energies renovables, però no compartim la manera com es vol fer aquest canvi. No podem acceptar que es faci de qualsevol manera i a qualsevol preu».En el document també es demana l'aprofitament de grans aparcaments, sostres i teulades de naus industrials i edificacions diverses per posar-hi plaques fotovoltaiques, que s'ajornin la concessió de llicències fins que es modifiqui el Decret llei 16/2019, i que les administracions locals i comarcals facin pinya en la defensa del territori i d'un model energètic just i sostenible.El manifest del casal popular s'ha compartit amb totes les entitats del Pla de Santa Maria i actualment ja compta amb diverses adhesions. A més, serveix per fer xarxa entre les associacions del poble i per difondre la informació entre els seus socis. «L'objectiu no és que es quedi aquí, sinó fer-lo extensiu a tantes entitats, empreses i administracions com sigui possible», conclou el col·lectiu.