Les coves de l'Espluga, a un clic

S'ha posat en marxa un recorregut virtual a través de 'Tour Creator', una eina digital de Google

Actualitzada 01/03/2021 a les 20:00

La crisi sanitària està canviant els models de visita als recintes museístics. Bona part d'aquests centres, forçats per les mesures restrictives dictades per les autoritats sanitàries, estan buscant noves vies per fer-se accessible al públic que no pot desplaçar-se, així també com als grups escolars, que durant l'any lectiu són una part important de l'activitat.

Aquest és el cas també de les Coves de l'Espluga de Francolí, que des d'aquest mateix mes es poden veure virtualment a través de l'eina digital Tour Creator de Google. Es tracta d'una eina per desenvolupar continguts educatius que permet generar experiències immersives amb imatges en 360 graus.

Al llarg del recorregut virtual per les Coves de l'Espluga es poden visionar tots els racons de la cavitat. A més, hi ha localitzats diversos punts d'interès amb l'explicació de la història i la geologia de les Coves. Aquesta informació pot ser llegida o bé optar per escoltar la narració locutada, pensada per fer més amena la visita virtual i també per fer-la més accessible a tothom.

Des de l'espai expliquen que aquest recorregut és d'accés lliure i estarà disponible també pels centres educatius que visitin les Coves de l'Espluga. A més, també se n'ha fet difusió per xarxes socials.

Després d'un any marcat per les apertures i els tancaments, les Coves de l'Espluga van reobrir les seves portes el passat dia 23 de febrer en horari de matí de dimarts a divendres i en horari habitual durant el cap de setmana. Aquesta obertura s'aplicarà mentre duri el confinament comarcal decretat pel Procicat. Des del centre han anunciat que els horaris d'obertura aniran tornant a la normalitat a mesura que es vagin relaxant les mesures de prevenció de la Covid-19.

Les Coves de l'Espluga estan integrades per la Cova de la Font Major i la Cova de la Vila, i totes dues formen part del que en origen era una única cavitat que transcorre pel subsòl de l'actual nucli urbà de l'Espluga de Francolí.

La Cova de la Font Major va ser descoberta l'any 1853 i és considerada una de les més llargues del món formades per conglomerats. A més, les troballes arqueològiques han posat de manifest que aquesta cavitat va ser ocupada per l'home al llarg de totes les èpoques. Precisament ara fa poc més d'un any, el febrer de 2020, es va informar de la descoberta a les Coves del primer santuari paleolític català datat fa 15.000 anys. El conjunt d'art rupestre localitzat es compon per més d'un centenar de motius, entre símbols abstractes (signes) i representacions figuratives d'animals, principalment cérvoles, cavalls i bous, i la seva descoberta va marcar una fita en la història de l'arqueologia catalana.

L'accés al recorregut virtual per les Coves de l'Espluga es pot fer a través de la pàgina web de l'espai (www.covesdelespluga.info) a l'apartat Multimèdia.