Fiscalia demana 15 anys de presó a tres nois acusats d'una violació en grup a Cambrils

Actualitzada 02/03/2021 a les 10:05

La fiscalia demana 15 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per a tres nois acusats de violar en grup una noia a Cambrils. Els fets van passar el 2019 al pis d'un dels processats, on una quinzena de persones celebraven la revetlla de Sant Joan. Segons el ministeri públic, els tres individus van despullar la noia i la van penetrar vaginalment, un rere l'altre, mentre li subjectaven els braços i les cames. Un d'ells també va introduir-li el penis a la boca. L'escrit d'acusació relata que la víctima, en situació de bloqueig emocional, els deia «deixeu-me que em feu mal» i «pareu si us plau», però que ells no van deixar-la fins que una amiga de la noia va entrar a l'habitació i la víctima va dir-li «ajuda'm, treu-me d'aquí».