Tarragona no registra cap mort per accident de trànsit durant els primers dos mesos de l'any

Segons el Servei Català de Trànsit s'ha passat de 6 víctimes mortals l'any passat, a cap enguany

Actualitzada 01/03/2021 a les 11:04

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que durant els primers dos mesos d'aquest 2021 han mort 10 persones en 10 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. La xifra s'ha reduït un 54,5% respecte l'any anterior quan hi van perdre la vida 22 persones en zona interurbana.Cal destacar. que a la demarcació de Tarragona, s'ha passat de 6 víctimes mortals per accident trànsit l'any passat, a cap enguany.Pel que fa als sinistres mortals, se n'han registrat gairebé la meitat respecte al 2020, quan n'hi va haver 18. Aquesta reducció de la sinistralitat es deu a una disminució de la mobilitata causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió de la covid-19.De les 10 víctimes mortals registrades en aquests dos primers mesos de l'any, 8 han estat de col·lectius vulnerables, concretament: 5 motoristes, 2 vianants i 1 ciclista. Vuit s'han produït a la demarcació de Barcelona i dos a Girona.