Tarragona i l'Ebre sumen dues noves defuncions mentre el risc de rebrot continua baixant

El ritme de vacunació durant el cap de setmana ha estat molt baix

Actualitzada 01/03/2021 a les 10:27

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha registrat dues noves defuncions a la demarcació de Tarragona. D'aquesta manera, la xifra acumulada al Camp de Tarragona des de l'inici de la pandèmia és de 1.047 morts, un més respecte el balanç anterior. A les Terres de l'Ebre hi ha hagut una nova mort i ja sumen un total de 168 èxitus.La xifra de pacients ingressats al Camp de Tarragona ha pujat a 117, quatre més respecte l'últim balanç. A l'Ebre es manté en 25 pacients. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 38 pacients (+1), i a l'Ebre es manté en 11.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.487, que representen 26 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 11 casos nous i ja acumulen 9.796.El risc de rebrot continua baixant lleument. Al Camp de Tarragona ha baixat un punt i es troba en 132, mentre que a les Terres de l'Ebre ha passat de 77 a 65.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 34.985 persones, mentre que 15.150 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 12.780 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.567 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa quatre centèsimes i se situa en 0,96. També disminueix 14 punts el risc de rebrot, fins a 254, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies segueix a la baixa i passa de 260,98 a 254,98. S'han declarat 699 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 517.113. El 5,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 37 noves morts i el total és de 20.694 en tota la pandèmia. Hi ha 1.778 pacients ingressats als hospitals, 50 més, i 533 a l'UCI, els mateixos que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 460.666 (+748) i 190.509 amb la segona (+27).