Si tu me la deixes, jo la treballo

El Banc de Terres del Consell Comarcal del Baix Camp busca incentivar el relleu agrari

Actualitzada 01/03/2021 a les 07:40

Ajudar a trobar terra al pagès i ajudar a trobar pagès al propietari. Aquest és el punt de partida del programa del Banc de Terres del Baix Camp, una iniciativa que va engegar el Consell Comarcal l'any 2017.

A dia d'avui, ja ha propiciat una seixantena de contractes entre persones que disposen de cultius i no els estan explotant i persones que no tenen terres, però volen desenvolupar projectes agraris. «El que oferim és un servei de mediació», explica Gessamí Sardà, responsable del projecte. «L'objectiu final és revaloritzar la terra i el sector agrari i reactivar l'economia dels pobles d'interior i de muntanya», assegura.

Entre els ofertants hi ha tant persones que tenen terres en desús com pagesos que han arribat a l'edat de jubilació i busquen un relleu o, fins i tot, propietaris que busquen un mediador per formalitzar un acord verbal previ. Entre els sol·licitants, explica el Gessamí, hi ha des de «professionals consolidats a pagesos en vies de professionalització, passant per persones que volen desenvolupar projectes de vida al medi rural».

En tots els casos, la funció del Banc de Terres és la mediació, que culmina en un tipus de contracte que pot variar segons els interessos de cadascú, i que van des de la simple cessió d'ús gratuït amb dret a explotació fins a l'opció de compra. Ofertants i sol·licitants poden veure fàcilment l'oferta que hi ha en ambdues bandes a través de la pàgina web del programa. Allà s'hi pot localitzar molt clarament, en un mapa de la comarca, les terres que hi ha disponibles en cada municipi, així com els perfils de les persones interessades. Mirant el mapa s'observa que en municipis com Arbolí, Alforja, Riudecanyes o Riudoms, hi ha un bon nombre de persones que han arribat a acords de cessió.

Com a conseqüència de tot aquest treball, explica Gessamí Sardà, «s'han donat uns quants casos d'incorporacions de persones que han passat a ser professionals del sector agrícola, així com casos que han permès la consolidació, perquè tot i tenir hectàrees familiars, els faltava terreny per acabar-se d'incorporar plenament». De retruc, detalla Sardà, el Banc de Terres també està contribuint a fomentar el retorn a l'entorn rural: «El projecte se centra en les terres en desús, però hi ha moltíssima gent que busca això però amb la possibilitat d'habitatge afegida». Aquest valor afegit és també una de les claus del programa. «El món agrari requereix d'una gran inversió inicial i té una expectativa de retorn baixa, per això hi ha un perfil de demandant que troba un valor afegit en el fet de convertir-ho en un projecte de vida, valoren un intangible que no és l'econòmic», assegura.

El Banc de Terres del Baix Camp és també una plataforma de difusió i formació per al desenvolupament agrari, en la qual els usuaris poden compartir recursos sobre la base de la producció de qualitat i la sostenibilitat del model socioeconòmic rural i cooperativista.