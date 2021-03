En total, Meteoprades té instal·lades 26 webcams al territori

Actualitzada 01/03/2021 a les 16:15

Meteoprades ha estrenat avui una nova webcam que es pot visitar en línia a La Mussara . La càmera està situada al Refugi on, des de fa 12 anys, hi ha instal·lada una estació meteorològica, la primera de totes.Des de Meteoprades indiquen que la webcam està orientada al sud-oest i quan la boira ho permet, es veuen Les Airasses al fons, tot i que no es veu és el campanar.En total, Meteoprades té instal·lades 26 webcams al territori, en llocs com Siurana, El Pinatell, o el mirador de la Guàrdia dels Prats.