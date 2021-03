La Guàrdia Civil intervé dues cries de caiman vives a Mont-roig del Camp

Actualitzada 01/03/2021 a les 14:00

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) en col·laboració amb la Policia Local de Mont-roig del Camp han intervingut a un veí de la localitat dues cries de caiman (Caiman crocodilus) vives. Ambdues tenien amb menys d'un any i el propietari les intentava vendre als veïns del municipi. Per això s'investiga a l'home per un presumpte delicte contra la flora i la fauna i el tràfic d'espècies protegides.Els fets investigats es remunten al passat divendres, quan efectius del Seprona van ser alertats per part de la policia local sobre de l'existència de dues cries de caiman vives que un veí de la localitat exhibia als veïns de la zona amb la intenció de vendre'ls.Per aquest motiu, efectius del Seprona es van desplaçar fins a la població i després de realitzar diverses gestions van localitzar a l'home. Allí van examinar els exemplars i van consultar al Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions (SOIVRE) a Tarragona, sobre el número CITES que figurava en la factura. Finalment, es va comprovar la legalitat d'aquesta.Encara que a Catalunya no existeix una legislació específica que reguli expressament la tinença d'aquesta mena d'animals, si que es regula en les condicions que s'han de tenir, com la inscripció privada com a nucli zoològic de Catalunya, les mesures de seguretat de les instal·lacions o la prohibició d'exposar-los en públic.Per aquest motiu, es va procedir a la intervenció de les dues cries de caiman, per a posteriorment efectuar el trasllat dels rèptils fins al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, situat a Masquefa (Barcelona).Les diligències instruïdes han estat posades a la disposició del jutjat en funcions de Guàrdia de Reus i de la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona.