Actualitzada 01/03/2021 a les 13:27

L'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Canonja ha lliurat 1.000 mascaretes per els estudiants de l'Institut Collblanc i 2.000 (1.000 d'infantils i 1.000 d'adults) a l'Escola la Canonja. Es tracta d'una de les accions que ha dut a terme el consistori per facilitar equips de protecció individual als infants i joves del municipi, ja que fa uns mesos ja es va fer un enviament per correu postal d'una mascareta de roba a tots els nens i nenes de la Canonja.A principi de curs, també es va fer entrega a l'Escola la Canonja de material de protecció com gel hidroalcohòlic , 27 termòmetres i 4 motxilles de jardineria per desinfectar el pati.