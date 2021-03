Fuig d'un control i comença una persecució per l'A-7 fins a topar amb un vehicle policial a Altafulla

El veí de la Canonja, que circulava sota els efectes de les drogues, va quedar detingut

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un home de 24 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la Canonja, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, danys, atemptat als agents de l'autoritat, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i conducció sota els efectes de les drogues.L'incident va tenir lloc dissabte passat, sobre les 23.15 hores, quan els vigilants municipals de la Canonja van detectar un vehicle amb quatre ocupants circulant pel poble. Quan els van voler aturar per comprovar si estaven incomplint les restriccions de mobilitat, el vehicle es va fer escàpol.Ràpidament, els vigilants van iniciar el seguiment del vehicle i van donar avís als mossos. Amb la informació rebuda, els agents de Mossos d'Esquadra van adreçar diverses patrulles fins a l'autovia A-7, en direcció nord, ja que el vehicle circulava per aquesta via a gran velocitat.El conductor escàpol va sortir de l'A-7 per la rotonda que dona accés a la urbanització la Móra i va entrar a la N-340 en direcció Altafulla. Davant d'això, els mossos van avisar la Policia Local d'Altafulla i, finalment, els policies van poder interceptar el vehicle a la rotonda ubicada al punt quilomètric 1173,5.En aquell punt, el conductor fugitiu va trobar-se amb un vehicle de la policia local i va fer una maniobra per intentar tornar a l'A-7 però un vehicle dels mossos li va impedir i va acabar col·lidint contra el vehicle policial.Un cop aturats, els agents van fer baixar del cotxe els quatre ocupants. Al conductor se li va fer les proves d'alcoholèmia i drogues i va donar positiu per cocaïna. Pel que fa a l'alcohol, va donar 0,24 mg/l, una taxa que estaria permesa per a conductors no professionals.Per tot plegat, se'l va detenir per conducció temerària, atemptat i desobediència als agents de l'autoritat, per conduir sota l'efecte de les drogues i danys ocasionats al vehicle policial.El detingut va comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona aquest diumenge i va quedar en llibertat amb càrrecs.