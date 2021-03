Engeguen un programa per prevenir el consum d'alcohol en 27 farmàcies de la demarcació

Els farmacèutics i farmacèutiques faran un cribratge del consum d'alcohol a les persones que sol·liciten uns determinats fàrmacs que poden interaccionar amb l'alcohol o una prova d'embaràs i, en cas necessari, procediran a fer una intervenció breu orientada a reduir el consum d'alcohol i riscos derivats. El programa, de fet, prioritza les persones que prenen medicaments que poden interaccionar amb l'alcohol –com benzodiazepines, acenocumarol, fàrmacs per tractar l'hipotiroïdisme o l'hipertiroïdisme- així com les embarassades, com a grups d'alt risc i fàcils d'identificar en l'àmbit de la farmàcia comunitària.La intervenció farmacèutica s'efectuarà sempre amb previ consentiment dels usuaris i a la zona d'atenció personalitzada de la pròpia farmàcia, per preservar-ne la privacitat. Si no s'accepta, els professionals oferiran un fulletó amb informació clau sobre les interaccions d'aquestes substàncies amb medicaments i riscos derivats del consum d'alcohol durant l'embaràs. També se'ls donarà l'oportunitat de parlar-ne en una altra ocasió més propícia.La prova es posa en marxa després d'una enquesta prèvia a 639 professionals de farmàcia de Catalunya, que van manifestar interès i sentir-se preparats per participar-hi. També han estat formats per identificar correctament el consum de risc d'alcohol i oferir la intervenció més adient en cada cas. El programa pilot s'avaluarà mitjançant grups focals amb els propis professionals i enquestes de satisfacció dels usuaris. Unes valoracions que permetran determinar si la iniciativa s'estén a tot el territori català.L'acció s'emmarca dins del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals de Catalunya 2019-2023 i dóna continuïtat a totes les accions preventives dutes a terme per la subdirecció general de Drogodependències amb el programa Beveu Menys. «Com a professionals sanitaris pròxims als ciutadans, els farmacèutics i farmacèutiques es troben en una posició idònia per realitzar tasques de prevenció i promoció de la salut», ha apuntat el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Toni Veciana. «Des del col·lectiu farmacèutic hi ha interès en invertir esforços per ajudar a reduir els problemes de salut relacionats d'un consum de risc d'alcohol», ha afegit.Segons ha recordat el Departament de Salut, que a banda del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona compta amb el suport de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el consum d'alcohol és una de les substàncies que, juntament amb el tabac, causa major morbimortalitat. El seu consum s'associa a problemes de salut diversos com el càncer, trastorns mentals o gastrointestinals, malalties cardiovasculars així com accidents de trànsit.