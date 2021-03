El Morell engega un procés participatiu per triar el nom d'una plaça del poble

La iniciativa es realitza coincidint amb el Dia Internacional de les Dones

Actualitzada 01/03/2021 a les 18:06

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es commemora dilluns que ve 8 de març, les regidories d'Igualtat i Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Morell han unit esforços per tal de celebrar la jornada batejant, amb nom de dona, la plaça compresa entre els carrers Mossèn Manyé, Montserrat Roig, Pompeu Fabra i Miquel Martí i Pol. Així, s'ha ideat un petit procés participatiu online a través del qual, sota el lema 'Dona'm nom de dona', la ciutadania morellenca —major de 16 anys— podrà triar entre tres opcions a l'hora de posar nom a l'espai. El termini per poder votar per un d'aquests noms comença aquest dilluns, dia 1, i finalitza diumenge 7 de març, de manera que el dia 8 es farà públic el nom guanyador.«Fins ara hem fet dues edicions dels pressupostos participatius, però també volem incentivar la participació ciutadana per a projectes més petits, com aquest», remarca l'alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Eloi Calbet.Les tres propostes són Teresa Pàmies, Maria-Mercè Marçal i Caterina Albert, tres grans escriptores de la literatura catalana. D'aquesta manera, es manté una coherència amb la resta de carrers de l'entorn, també vinculats a la literatura, i s'aposta per un nom femení, ja que actualment el municipi només té tres carrers amb nom de dona.«Tenim pocs carrers amb nom de dona i vam creure molt oportú aprofitar el 8 de març per sumar-ne un més», indica la regidora d'Igualtat, Rosa M. Sánchez. Alhora, «donarem un reconeixement a una gran figura de la literatura del nostre país», afegeix.El vot es pot fer efectiu a través de la plataforma https://votacions.elmorell.cat/ , prèvia identificació amb el DNI i la data de naixement.Per culminar el procés, durant la setmana del 8 de març la il·lustradora Berta Artigal realitzarà un mural relacionat amb les dones i la literatura catalana en un dels murs que delimiten la pista esportiva de la plaça.