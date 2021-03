Detenen per segona vegada en tres dies un jove per robar a l'interior de vehicles a Creixell

Dissabte va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat

Actualitzada 01/03/2021 a les 13:52

La Policia Local de Creixell ha detingut aquesta passada matinada de dilluns un jove com a presumpte autor de diversos robatris i danys a l'interior de vehicles. Es tracta de la mateixa persona que havien detingut el passat divendres pels mateixos fets.



Un veí va trucar a la policia per alerta que havia vist un noi que saltava una tanca d'una casa al carrer Marc Aureli de l'urbanització Racò del César de Creixell. Tot seguit una patrulla es va adreçar fins al lloc de referència. Allí van veure com un jove s'amagava entre els cotxes i en veure la presència policial va fugir corrents. Finalment, els agents van aconseguir aturar-lo al Passeig Pau Casals.Els agents van procedir a la seva identificació i li van realitzar un escorcoll en el qual li van trobar un disc dur, un USB, diferents cables de mòbil i una llima. Per la zona també es va localitzar unes tisores de jardineria de grans dimensions.Els agents també van comprovar que almenys dos vehicles estacionats per la zona tenien els vidres trencats. No obstants, des d'aquest dilluns al matí la policia està rebent més denúncies per robatoris en vehicles i demoment, ja n'hi ha sis.L'individu, M.T. de 22 anys d'edat i resident il·legalment a una vivenda ocupada del carrer de la Vinya del Barri de Creixell-Mar, va quedar detingut. Dissabte va passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat.