Denuncien per desena vegada un veí de Creixell per conduir sense permís, ITV ni assegurança

Ell i el seu acompanyant també van ser sancionats per portar drogues

Actualitzada 01/03/2021 a les 12:36

Un conductor i el seu acompanyant han estat denunciats pels Mossos d'Esquadra aquest dissabte a Torredembarra per portar drogues. El vehicle va ser aturat per una unitat d'ARRO que feia patrullatge preventiu a l'avinguda de Sant Jordi en veure que circulava sobrecarregat de pes, portant en el seu interior entre d'altres objectes, entre ells un matalàs.En la primera intervenció d'identificació, es van trobar que tant al conductor com l'acompanyat portaven diversos tipus de drogues, per la qual cosa van ser denunciats i les substàncies van ser comissades.Paral·lelament, els agents van sol·licitar la col·laboració de la Policia Local de Torredembarra per verificar la situació administrativa del vehicle com la del conductor, un veí de Creixell. Arran d'aquesta verificació, es va comprovar que el conductor no havia obtingut mai un permís de conduir, i per tant, es van obrir diligències judicials pel procediment d'enjudiciament ràpid al jutjat de guàrdia del Vendrell.Segons els sistemes d'informació policial, era la desena vegada que era denunciat i interceptat. A més a més, el vehicle no disposava ni de la ITV ni d'assegurança obligatòria, fet que va provocar que el vehicle quedés immobilitzat.