S'ensorra una teulada i arrossega dos sostres fins la planta baixa a un local de Major de Blancafort

Els Bombers informen que no hi ha hagut cap ferit ni perill de desallotjament als veïns

Actualitzada 28/02/2021 a les 10:55

Els Bombers de la Generalitat actuen a Major de Blancafort amb 11 dotacions amb efectius GROS (Grup Operatiu de Suport) i GREC (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials) per l'ensorrament de la teulada d'un antic local.Els fets van tenir lloc durant la tarda d'aquest dissabte quan els serveis d'emergències van rebre l'avís d'ensorrament a un antic edifici de la localitat. Quan van arribar, van detectar que l'ensorrament de la teulada havia provocat una reacció en cadena i també s'havia ensorrat dos sostres de l'edifici fins a la planta baixa. Aquesta situació també ha afectat un dels pilars a una finca sense inquilins al costat, però no ha afectat la resta d'edificis del voltant.Els Bombers van dur a terme tasques d'apuntalament a la finca del costat afectada per minimitzar riscos de cara a un perill de col·lapse.Segons els Bombers de la Generalitat no hi ha hagut cap ferit ni hi ha perill de desallotjament als veïns del voltant.