Es redueix la pressió a les UCI, però els hospitals del Camp sumen dos nous pacients

Actualitzada 28/02/2021 a les 10:30

Catalunya

El risc de rebrot baixa al Camp de Tarragona i se situa en 133 punts, quatre menys respecte les anteriors dades facilitades pel Departament de Salut. El Camp encara es troba en situació de risc elevat, encara que prop del límit dels 100 punts que marca el risc moderat. Els hospitals del territori han registrat una nova defunció per coronavirus i ja sumen un total de 1.046 morts des de l'inici de la pandèmia.Les UCI del Camp de Tarragona redueixen la seva ocupació i es queden en 37 ingressats mentre que el nombre de pacients als hospitals augmenta en dues persones, sumant un total de 113. El Camp ja registra 35.461 persones infectades per covid-19 des de l'inici de la pandèmia, 38 d'elles les més recents segons les dades de Salut.A les Terres de l'Ebre es viu una nova jornada tranquil·la respecte a la covid-19. Es redueix la pressió als hospitals amb quatre pacients menys, quedant uns 25 ingressats mentre que les UCI del territori mantenen l'ocupació de 10 ingressats. No s'ha registrat cap defunció al territori. El risc de rebrot continua baixant i es queda en 77 punts, dotze menys respecte les anteriors dades i encara en risc moderat.El procés de vacunació redueix pronunciadament el seu ritme al cap de setmana. Al Camp de Tarragona s'ha administrat 635 primeres dosis i 1 de la segona, deixant 34.976 persones en procés de vacunació i 15.147 persones ja han rebut les dues dosis de la vacuna. A les Terres de l'Ebre s'han administrat 4 primeres dosis i 1 de la segona, deixant 12.779 les persones que han començat el procés de vacunació mentre que 4.567 ja han rebut les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa dues centèsimes i se situa en l'1 i també cau el risc de rebrot en 7 punts, fins a 254, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies segueix disminuint i passa de 263,94 a 260,98. S'han declarat 832 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 516.414. El 5,18% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts i el total és de 20.657 en tota la pandèmia. Hi ha 1.728 pacients ingressats als hospitals, 56 més, i 533 a l'UCI, 11 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 459.918 (+3.389) i 190.482 amb la segona (+164).