L'Ajuntament expedienta els propietaris de la finca per actuar sense llicència i demana restituir el bé

Actualitzada 26/02/2021 a les 16:56

Investiguen l'enderroc de l'antiga abadia del Codony de Perafort i els danys ocasionats en les restes ibèriques que hi havia sota aquesta construcció del segle XIV. L'1 de febrer l'Ajuntament va tenir coneixement que els nous propietaris de la finca havien arrasat la zona per tal d'ubicar-hi una plantació agrícola i van ordenar l'aturada de les obres. L'endemà mateix el consistori va obrir un expedient sancionador perquè no s'havia sol·licitat la llicència municipal d'obres. Fonts municipals apunten que preveuen demanar la restitució del bé -catalogat a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura- perquè tenia un gran valor sentimental, atès que va donar origen al poble actual.