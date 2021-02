Un 38,46% de les tècniques especialistes en educació infantil de Tarragona secunden la vaga

Les @InterinesTeei fem VAGA. I no defallirem. Necessitem el suport i la solidaritat de classe.



Aturada de les oposicions

Consolidació de les treballadores en #AbúsDeTemporalitat

Una TEEI x cada grup de P3#JoFaigVagaTEEI#26FVagaTEEI

Via @btvnoticies — CGT Ensenyament February 26, 2021

El seguiment més baix fins al migdia es donava a Girona, amb un 3,41%. A Lleida era del 15,63%, a Barcelona Comarques del 18,39%, a Catalunya Central del 19,05%, al Maresme i Vallès Oriental del 20,24%, al Baix Llobregat del 22,95%, al Vallès Occidental del 24,42% i al Consorci d'Educació de Barcelona del 36,73%.Les treballadores critiquen que porten des del curs 2004-2005 treballant en aules d'infantil de P3 amb places d'interinatge. Afegeixen que les oposicions que s'han convocat ara arriben molt tard i amb un número de places inferior tant a les necessitats com a les treballadores actuals. La CGT ha reclamat aturar aquestes oposicions, punt que no comparteix USTEC, i negociar amb Educació un acord per garantir l'estabilitat de les TEEI com a treballadores públiques.En concret, s'han convocat 756 places, quan hi ha 883 TEEI treballant actualment. La Plataforma i la CGT calculen que les necessitats arriben a 1.800 places. La vaga és una de les vies per denunciar aquesta situació però també s'han iniciat accions judicials.A banda de la situació contractual, critiquen que tampoc se'ls reconeix la seva tasca educativa i demanen valorar tot el personal que contribueix al funcionament de les escoles.