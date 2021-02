Salou construeix tres passos per a vianants i vehicles per damunt la via

L'Ajuntament ja n'ha construït un per a vianant al carrer del Cèsar i faltaran dos més al carrer de Barenys i al passatge Brumar

Actualitzada 25/02/2021 a les 20:55

L'Ajuntament de Salou ha començat a treballar en la construcció de tres nous passos per a vianants i vehicles –dels sis que hi ha previstos– per salvar l'obstacle que suposen les vies del tren, on ja no circula el trànsit ferroviari d'ençà que es va posar en funcionament el nou corredor mediterrani.

El consistori treballa actualment en el pas previst al carrer de Pere Martell, a tocar de l'antiga estació del ferrocarril de Salou, on s'està procedint a enderrocar les andanes. Més tard s'hi posarà formigó per crear una plataforma única de dotze metres d'amplada que salvarà el desnivell del traçat ferroviari. Ara es construexien tres passos de vehicles i de vianants i en faltaran dos més, només de vianants. A banda del que connecta el carrer de Pere Martell amb de Tauste, s'hi treballa també en el que enllaçarà el carrer d'Eduard Punset amb el de Joan Fuster i en el traspàs del carrer Salauris cap al carrer Berlín.

El passat 15 de gener va quedar inaugurat el primer pas de vianants, al carrer del Cèsar, i en faltaran encara dos més: un al carrer de Barenys i l'altre, del passatge Brumar fins al carrer de la Rosa dels Vents.

Els passos provisionals que permetran el pas de vianants i vehicles i tindran vorera de dotze metres d'amplada, mentre que els tres que siguin només per a persones comptaran amb carril bici i vorera i la seva amplada serà de sis metres.

Els treballs els du a terme l'Ajuntament de Salou amb recursos propis i amb els operaris de la Brigada Municipal. El projecte té una dotació de 80.000 euros.

Arran de la posada en funcionament del Corredor del Mediterrani, el tram ferroviari entre Vandellòs i PortAventura-Salou va quedar inutilitzat. En aquest sentit, l'Ajuntament de Salou va fer una petició a Adif per autoritzar els encreuaments provisionals, mentre no es procedeixi al desmantellament de les vies, una actuació que Adif preveu iniciar a partir del pròxim mes de setembre. L'esmentat desmantellament consistirà a eliminar tota la infraestructura ferroviària, des de les vies fins a les travesses.