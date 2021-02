Els Parcs de Bombers de Cambrils i Amposta incorporen els nous camions polivalents

Defensa de l'autonomia del cos

La renovació de la flota disposa d'un pressupost de 39.893.700 euros, i forma part de l'objectiu de substitució periòdica de vehicles de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS), inclosa en el Pla Bombers 2025. Es tracta de camions amb capacitat de 3.500 litres d'aigua, 370 cavalls i equipament tecnològic de darrera generació.«La incorporació dels deu vehicle si dos més cada quinze dies permetrà actualitzar 92 vehicles pesats que a dia d'avui tenen més de 20 anys», ha detallat el cap de Bombers, David Borrell. Tot i no ser la solució definitiva, ha destacat que és «un pas importantíssim» per normalitzar la situació al cos, que ha denunciat en reiterades ocasions la manca de material.«Són vehicles molt polivalents, capaços de donar resposta a diferents serveis, incorporen equipaments de darrera generació tant per a intervenció com a incendis urbans o forestals, els rescats en accidents de trànsit o les assistències tècniques», ha afegit Borrell. Sàmper, pel seu cantó, ha destacat que amb aquests vehicles el cos quedarà ben cobert.Aquests nous camions seran destinats als parcs de bombers de Manresa, Girona, Figueres, Olot, Lleida, Granollers, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Cambrils i Amposta. Tot i això, no seran operatius fins que hagi finalitzat el procés de formació dels bombers dels parcs corresponents.Després d'aquest primer lliurament, està prevista l'arribada esglaonada de la resta d'unitats fins a completar la xifra de 92. Es tracta de 30 camions més durant el 2021, 40 durant l'any 2022 i un darrer lliurament de deu, el 2023.Sàmper també s'ha referit a la llei que es promou des del govern espanyol per homogeneïtzat els cossos de bombers de tot l'Estat, tot posant de relleu que el de Catalunya camina sol, amb una autonomia que li permet perfeccionar la seva operativa, a diferència d'altres cossos.«Des de la Generalitat intentarem lluitar amb totes les nostres forces per mantenir l'autonomia que els Bombers sempre han tingut, amb l'epserit de millora que sempre els ha caracteritzat, que ningú ens vingui a dir com han de ser els nostres bombers», ha dit.