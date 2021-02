Constantí entrega els premis dels Concursos de Carnaval 2021

Els premis han consistit en 50 € per als guanyadors, a gaudir en comerços municipals

Màscares: Antonio José García

Gastronomia: Hajar Kaimoussi

Maquillatge: Tamara López Zamora

Aquest divendres 26 de febrer s'ha fet a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Constantí l'acte d'entrega de premis als guanyadors/es dels concursos de màscares, gastronomia i maquillatge de Carnaval d'aquest any a Constantí. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, i la regidora de Festes, Mariana Buger.Aquest any el carnaval s'ha viscut a través de les xarxes socials. Atesa l'actual situació sanitària per la pandèmia no s'han organitzat els actes multitudinaris tradicionals com la rua de Carnaval pels carrers del poble o el ball i concurs de disfresses al Pavelló Poliesportiu. Com a alternativa, s'han programat diversos concursos a les xarxes socials per animar la població a participar i gaudir d'aquesta celebració des de casa.Després d'una setmana de votacions, les fotos presentades a concurs que van rebre més 'M'agrada' han estat les següents:Els premis han consistit en 50 € per als guanyadors, a gaudir en qualsevol dels comerços de la Unió de Botiguers de Constantí.