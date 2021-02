Presentat el nou bus del servei Mobilitat Vila-seca

El nou bus està propulsat amb gas natural comprimit i té capacitat per a un total de 52 persones

Avui al migdia a Vila-seca s'ha presentat el nou vehicle de bus urbà que començarà a circular a partir del proper dilluns dia 1 de març, coincidint amb l'entrada en servei dels nous horaris de temporada alta.La presentació ha anat a càrrec de l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura; el gerent de l'empresa Plana, Josep Albert Vallcorba; i el cap del Servei Territorial de Transports de Tarragona, David Prat.Aquest nou bus està propulsat amb gas natural comprimit (GNC), la qual cosa fa «que es compleixi amb un dels objectius de desenvolupament sostenible marcat de cara a l'Agenda 2030 per ser respectuós amb el medi ambient» ha recordat l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura. El nou bus, que té una capacitat per a 52 persones (32 viatgers asseguts, 39 viatgers d'en peu i 1 persona amb mobilitat reduïda), compta amb rètols lluminosos identificadors de línia, dues portes i una rampa d'accés, i està adaptat interiorment a persones amb mobilitat reduïda.Per la seva banda, Josep Albert Vallcorba, ha destacat que «és l'únic bus propulsat amb GNC al territori», fet que «marcarà un referent perquè tothom vagi entrant en aquesta nova dinàmica respectuosa amb el medi ambient».A més de la presentació d'aquest nou bus, s'ha fet balanç del servei de mobilitat que Vila-seca va iniciar el passat mes de juliol. En aquest sentit, des del juliol fins al mes de desembre de 2020 s'han realitzat 6.214 expedicions que han portat un total de 13.792 viatgers, dels quals gairebé el 75% ha fet ús del servei mitjançant un abonament de l'ATM del Camp de Tarragona. Aquesta última dada reflecteix que molts dels usuaris són assidus al servei de mobilitat de Vila-seca i en fan ús per a les seves activitats quotidianes com ara anar al metge, a comprar, a treballar i també a estudiar.D'aquesta manera, tot i ser un any atípic amb afectacions a la mobilitat dels usuaris, les dades mostren l'èxit d'aquest servei municipal, batejat com a 'Mobilitat Vila-seca'.Aquest servei compta amb un total de 4 línies i permet garantir la mobilitat interna dels ciutadans entre els tres nuclis de població (la Plana, la Pineda i Vila-seca). El recorregut del bus està estructurat en 27 parades. En temporada alta (de març a novembre) realitza 18 expedicions Vila-seca/la Pineda i 11 per la Plana i en temporada baixa (de desembre a febrer) té 13 expedicions de dilluns a divendres a la Pineda i 8 a la Plana. Dissabtes i festius, en canvi, 8 i 3 expedicions respectivament.