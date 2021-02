Menjar als establiments de restauració de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant pot tenir premi

L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha engegat la campanya Menja i guanya! per promoure el consum als establiments de restauració del municipi i fomentar-hi l'activitat econòmica durant els primers mesos de l'any.La campanya de la Regidoria de Turisme es fa per sisè any consecutiu. D'aquesta manera, els clients que facin consumicions iguals o superiors a 20 euros a qualsevol dels bars, restaurants o establiments de menjar per emportar que hi ha al municipi podran participar en el sorteig d'un, si ho fan el mes de març; d'unasi ho fan el mes d'abril; i d'una experiència per a dues persones, si ho fan el mes de maig.

Gràcies a la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors (ARH), també se sortejarà cada mes un val de 30 euros, per utilitzar en qualsevol establiment membre d'aquesta entitat fins al 30 de juny.



Per participar, només cal que els clients lliurin els tiquets a l'Oficina de Turisme o al mateix establiment on hagin fet una despesa igual o superior a 20 euros. Abans de presentar els tiquets, han d'anotar en el dors el seu nom complet, telèfon de contacte, correu electrònic i municipi. El sorteig de cada mes es realitzarà a Ràdio l'Hospitalet de l'Infant durant la primera setmana del mes següent a la promoció. Els tiquets no s'acumularan i es retiraran cada mes, de manera que cadascun dels tres sortejos es farà amb els tiquets que es presentin el mes que pertoqui.