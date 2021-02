El Pavelló Joan Ballart de Valls, primer punt de vacunació col·lectiva, obre per als dependents

La posada en marxa d'aquest punt de vacunació es feia ahir amb un únic equip de primària del CAP

Actualitzada 24/02/2021 a les 20:17

El pavelló Joana Ballart de Valls obria ahir com a nou punt de vacunació col·lectiva al territori i ho feia per començar a administrar la Pfizer entre els col·lectius del grup quatre, és a dir persones amb dependència 1, 2 i 3. Segons el director del CAP de Valls, Josep M. Magrinyà, «s'estan promovent punts de vacunació fora dels centres d'atenció primària perquè així s'evita l'impacte en l'aforament que podria tenir la campanya de vacunació i en el dia a dia d'aquests centres». La posada en marxa d'aquest punt de vacunació es feia ahir amb un únic equip de primària del CAP, però es podria anar ampliant a mesura que arribin més vacunes i la campanya es vagi desenvolupant. Fer-ho a la pista esportiva permet marcar bé els circuits d'entrada i de sortida de les persones que van a vacunar-se. També ofereix suficient espai perquè els vacunats puguin mantenir els minuts d'espera –entre quinze i trenta–que calen per si es produeixen efectes secundaris. El Joana Ballart no és l'únic punt de vacunació a Valls. Al Pius Hospital de Valls es posa la vacuna AstraZeneca a professionals essencials, als grups 6 i 3b.