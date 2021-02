Salut ha notificat una defunció per coronavirus i 80 nous contagis al territori

Actualitzada 25/02/2021 a les 12:23

Continua pujant l'Rt a Catalunya, 1,02

El Departament de Salut ha notificat una nova mort per coronavirus al Camp de Tarragona en l'últim balanç reportat. D'aquesta manera, la regió sanitària acumula des de l'inici de la pandèmia 1.045 morts, mentre a les Terres de l'Ebre es mantenen en 167.La xifra de pacients ingressats al Camp de Tarragona ha baixat a 113, tres menys respecte l'últim balanç. A l'Ebre disminueix a 38 pacients, dos menys respecte la jornada anterior. A l'UCI del Camp de Tarragona hi ha 39 pacients (-2), i a l'Ebre han pujat a 14, un més respecte la jornada anterior.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.258, que representen 72 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 8 casos nous i ja acumulen 9.769.El risc de rebrot continua pujant al Camp de Tarragona i ja se situa en 145, cinc punts més que ahir. A les Terres de l'Ebre ha passat de 116 a 114.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 27.611 persones, mentre que 14.916 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 9.432 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.447 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima i se situa en l'1,02. També puja el risc de rebrot, ho fa tres punts, fins a 276, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja molt lleugerament després de molts dies de baixada i passa de 276,82 a 276,88. S'han declarat 1.780 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 512.424. El 5,44% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 22 noves morts i el total és de 20.587 en tota la pandèmia. Hi ha 1.824 pacients ingressats als hospitals, 94 menys, i 569 a l'UCI, 18 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 361.642 (+31.343) i 186.428 amb la segona (+1.586).