Declaren prescrit el cas d'un veí de Calafell que va quedar tetraplègic en un accident laboral fa quinze anys

Bejarano va caure a terra des d'una alçada de nou metres quan treballava en una obra a Móra d'Ebre. Una caiguda que li va provocar una tetraplegia amb discapacitat del 96%. Les inspeccions al lloc dels fets van concloure que l'empresa, Trumes, havia comès un suposat delicte contra la seguretat dels treballadors, ja que la xarxa de protecció estava apedaçada i faltaven altres mesures de prevenció.El jutge de Gandesa va enviar a judici l'empresa promotora de l'obra, la constructora, dos coordinadors de seguretat –un va morir- i el director del pla de seguretat. Tots, com a presumptes autors d'un delicte greu contra la seguretat dels treballadors. Un cop tancada la investigació, el cas es va remetre al jutjat penal de Tortosa per celebrar la vista oral, però diversos recursos presentats pels acusats van fer que la causa s'alentís fins que l'Audiència de Tarragona va resoldre totes les al·legacions.Finalment, a les acaballes de l'any passat es va assenyalar el judici oral a Tortosa per al 29 de gener d'aquest 2020. L'hospitalització d'un dels acusats, però, va provocar la suspensió de la vista, que mai s'ha arribat a re agendar. «Tot han estat estratègies per allargar el procés al màxim», es queixava a l'ACN Miguel, tot subratllant que ell és «l'única víctima» de tot aquest periple judicial.Bejarano és totalment dependent, té múltiples seqüeles de l'accident i l'han de cuidar els seus pares. Explica que té unes despeses mensuals de 4.000 euros per tenir cura d'ell de les quals difícilment cobreix la meitat amb la pensió. Havia cobrat dues indemnitzacions després d'arribar a un acord amb els representants legals de les empreses promotora i constructora, dues companyies que van tancar fa anys. La primera indemnització la va cobrar sis anys després de l'accident, mentre que la segona es va signar fa mesos. Explicava que va acceptar aquestes dues solucions amistoses a contracor, renunciant als interessos de demora. En total han estat 300.000 euros.En el judici reclamava una indemnització de prop d'un milió d'euros i penes de tres anys de presó per a cadascun dels acusats. Al seu torn, la Fiscalia demanava que els quatre acusats assumissin una indemnització de 450.000 euros. El seu objectiu era que algú es fes responsable de l'accident i pagués una indemnització que li permetés disposar d'una casa adaptada i dels serveis necessaris, com un fisioterapeuta que assegura que ara no es pot pagar. «Només vull viure tranquil el que em queda de vida», demanava.L'advocat de Bejarano, segons va anunciar, pot explorar ara la via judicial civil un cop anunciada la prescripció de la penal.