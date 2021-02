Comença la vacunació contra la covid-19 al Morell

S'ha administrat el vaccí de Pfizer-BioNTech a les instal·lacions del Centre de Serveis per a la Gent Gran del municipi

Actualitzada 25/02/2021 a les 15:20

Usuaris i personal del Centre de Dia del Morell han rebut, aquest dijous al matí, la primera dosi de la vacuna contra la covid-19. En concret, se'ls ha administrat el vaccí de Pfizer-BioNTech, que és el que s'està utilitzant preferentment per a persones de risc, com ara gent gran.Un equip d'infermeria de l'EAP (Equip d'Atenció Primària) El Morell s'ha encarregat de punxar poc més d'una vintena de persones a les instal·lacions del Centre de Serveis per a la Gent Gran del municipi. Una situació que es repetirà d'aquí a tres setmanes, el 18 de març, quan rebran la segona dosi de la vacuna.«Avui és pràcticament un dia històric», assegura la regidora de Sanitat i alhora de Benestar social i gent gran, M. Jesús Valldosera, «ja que es tracta d'un pas molt important en el desenvolupament de la pandèmia de la covid-19». Així mateix, «tot plegat ens dona tranquil·litat i esperança, i ens facilitarà molt la gestió diària del centre», afegeix.Després del col·lectiu d'infermeria de l'EAP, aquestes són les primeres vacunes que es posen al Morell. Les sanitàries s'han mostrat entre emocionades i nervioses per la fita d'avui: administrar les primeres vacunes al municipi; mentre que els avis i àvies estaven força contents de rebre l'antídot, un any després de l'inici de la pandèmia que ha assolat el món.