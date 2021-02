La Tàrraco romana i el monestir de Poblet lluitaran diumenge a la final de 'Batalla monumental'

L'actor Fermí Fernàndez defensarà la Tàrraco romana i Xavier Graset el monestir de Poblet

Actualitzada 24/02/2021 a les 17:20

Diumenge, a les 22.05, arriba a TV3 la gran final de 'Batalla monumental', que enfrontarà els sis finalistes que l'audiència ha escollit entre els dotze monuments que el programa ha posat cara a cara en cada capítol. Serà en una emissió en directe des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Barcelona, presentada per Roger de Gràcia, acompanyat pels dos reporters del programa, Candela Figueras i Ivan Medina, que exposaran els arguments a favor de cada monument, amb convidats i experts que ajudaran l'audiència a prendre la decisió final.La vetllada comptarà amb la presència d'un convidat especial vinculat a cada un dels monuments finalistes. Entre les cares conegudes que participaran a la final, hi haurà l'actor Fermí Fernàndez, que defensarà la Tàrraco romana; l'actriu cardonina Laia Fontàn, que donarà tot el suport al castell de Cardona; la periodista Laura Fa, al costat del monestir de Sant Pere de Rodes; el periodista Xavier Graset, amb el monestir de Poblet, l'arquitecta Benedetta Tagliabue, amb el Recinte Modernista de Sant Pau, i un convidat que representarà el guanyador de la batalla de catedrals, que se sabrà demà. Tots posaran el seu gra de sorra per mirar de decantar les votacions del públic, que és qui tindrà l'última paraula a l'hora de triar el monument favorit.Durant l'emissió en directe, l'audiència podrà votar a través de l'aplicació de TV3 i de la web del programa. Des del MNAC, Roger de Gràcia anirà seguint en directe l'evolució de les votacions i anirà descartant els monuments menys votats fins a saber el guanyador de la gran final de 'Batalla monumental'.Demà, al 'Tot es mou', es farà públic l'últim finalista, que l'audiència haurà triat entre la Catedral de Girona i la Seu Vella de Lleida. Serà el sisè monument que s'afegirà als cinc candidats escollits fins ara.El programa, que ha escollit els sis monuments finalistes setmana rere setmana amb els vots de l'audiència, ha aconseguit un gran èxit de participació des de l'estrena. Durant les sis setmanes d'emissió, s'han superat les 100.000 votacions per part dels espectadors, una xifra que converteix aquesta acció de participació digital en una de les que ha tingut més èxit de TV3. A més, el programa suma 45.000 seguidors a les xarxes socials de @BatallaTV3.Un cop es faci públic el monument guanyador, després de l'emissió de la final, TV3 emetrà un capítol especial titulat 'L'altra cara de la batalla', que mostrarà imatges inèdites del rodatge i les errades més gracioses dels seus presentadors, que durant sis programes han mostrat 12 dels monuments més espectaculars del territori.'Batalla monumental' és una producció de TV3 amb la col·laboració de Sàpiens (Som*) i la participació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.