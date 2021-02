La plataforma 'Tú Patria' denuncia que 158 ajuntaments de la província no tenen la bandera espanyola

Dels 184 ajuntaments en total, denuncien que la majoria no tenen la bandera espanyola i que 103 tampoc tenen la senyera

La plataforma 'Tú Patria' ha registrat avui una denúncia a la subdelegació del Govern de Tarragona per l'incompliment de la Llei de Banderes. Segons indiquen, 158 dels 184 ajuntament de municipis de la província incompleixen la llei, ja que d'aquests 158 no tenen la bandera espanyola i 103 tampoc tenen la senyera.Segons la plataforma, actuen «en defensa de la democràcia, la llibertat i la connivència» explicant en un comunicat que exigiran el compliment de la llei. Per aquest motiu demanen que la bandera espanyola i la senyera onegin als consistoris que incompleixen aquesta Llei de Banderes.