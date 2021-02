La Guàrdia Municipal de la Canonja interposa més de 700 denúncies durant el 2020

D'aquestes, 260 van ser per incompliment de la normativa relativa a la covid-19

Actualitzada 24/02/2021 a les 10:48

La Guàrdia Municipal de la Canonja ha interposat durant l'any 2020 un total de 403 denúncies per infraccions de trànsit, 36 d'elles per alcoholèmia. També s'han aixecat 60 sancions per infraccions de les ordenances municipals i 260 per incompliment de la normativa relativa a la covid-19.Pel que fa a les denúncies covid, des de que va començar la primera onada de la pandèmia (14 de març de 2020) fins a 31 de desembre, s'han identificat un total de 561 persones, s'han aturat 3.508 vehicles i s'han traslladat 260 actes de denuncia al Departament d'Interior. La gran majoria d'actes s'han aixecat per no portar la mascareta, per saltar-se el confinament municipal o per no respectar les restriccions de mobilitat nocturna.La regidora Lucía López, ha destacat que «bona part d'aquestes denúncies s'interposen a persones de fora del municipi que es salten les restriccions de mobilitat».Pel que fa a les denúncies per incomplir les ordenances municipals, la majoria han estat per actes incívics com realitzar necessitats fisiològiques a la via pública, pertorbar la tranquil·litat dels veïns, consum de begudes alcohòliques al carrer o llançament d'objectes a la via pública. La resta han estat per temes mediambientals, com per exemple abocaments de runes i escombraries en llocs no autoritzats i infraccions en matèria d'animals de companyia.