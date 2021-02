La demarcació de Tarragona trenca la bona ratxa i suma quatre noves defuncions

El ritme de vacunació de la primera dosi ha augmentat i ahir es van fer 1.073 inoculacions al territori

Actualitzada 24/02/2021 a les 10:29

L'Rt puja a 1,0 a Catalunya

El Camp de Tarragona ha sumat quatre noves defuncions per coronavirus, després de tres jornades sense sumar-ne cap. Segons l'informe de Salut, aquesta regió sanitària acumula des de l'inici de la pandèmia 1.044 morts, mentre a les Terres de l'Ebre es mantenen en 167. Arran de les darreres dades es confirma que la vacunació ha aconseguit reduir les morts a les residències del territori.La xifra de pacients ingressats al Camp de Tarragona ha baixat a 116, dos menys respecte l'últim balanç. A l'Ebre es manté en 40 pacients. A l'UCI del Camp de Tarragona es mantenen els 41 pacients, i a l'Ebre han baixat a 13, un menys respecte la jornada anterior.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 35.186, que representen 101 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 11 casos nous i ja acumulen 9.761.El risc de rebrot continua pujant lleument. Al Camp de Tarragona ha pujat quatre punts i es troba en 140, mentre que a les Terres de l'Ebre ha passat de 119 a 116.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 26.040 persones, mentre que 14.820 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 8.151 han rebut la primera dosi de la vacuna i 4.407 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix dues centèsimes i ja supera la barrera de l'1, situant-se en l'1,01. També puja el risc de rebrot, ho fa cinc punts, fins a 273, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix encara i passa de 277,39 a 276,82. S'han declarat 1.486 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 510.644. El 5,46% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 53 noves morts i el total és de 20.565 en tota la pandèmia. Hi ha 1.918 pacients ingressats als hospitals, 55 menys, i 587 a l'UCI, 6 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 330.299 (+9.031) i 184.842 amb la segona (+681).