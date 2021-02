El Marinada denuncia que no s'hagin prioritzat els centres de dia

El centre de Roda roman tancat des del gener

Actualitzada 23/02/2021 a les 21:38

Durant la mateixa jornada en què el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, explicaven l'estat de la campanya de la vacunació a Catalunya, la gerent del Centre de dia Marinada de Roda de Berà, Jerusalén Torra, criticava el fet que no s'hagi prioritzat els usuaris d'aquests centres. «Vam tancar a mitjans del mes de gener, després de les Festes de Nadal, perquè hi havia molta por al contagi. Els usuaris són gent que entra i surt del centre, així que vam decidir tancar-lo i prestar servei a domicili a l'espera de la vacuna», explicava Torra. Però encara ahir, el centre de dia restava a l'espera de saber quan es començaria a vacunar els seus usuaris. Mentrestant, s'han vacunat altres col·lectius que revesteixen menys risc de contagi. «Els avis dels centres autònoms tenen els mateixos drets que els de les residències i estem parlant de persones amb un grau 2 o 3 de dependència. Hauríem de fer una mica d'autocrítica tots plegats», afegia. «Ahir vam trucar i encara no sabien com s'havien de vacunar quan es comenci a fer-ho», deia Torra.